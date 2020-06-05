В МИД дали рекомендации украинцам в США из-за массовых протестов

Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует украинцам в США избегать мест массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях, где пострадала украинская журналистка.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"В связи с продолжающимися акциями протеста в отдельных городах Соединенных Штатов Америки посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - сказано в нем.

В США с 26 мая продолжаются массовые протесты из-за гибели афроамериканца при задержании полицией.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию МИД призывает граждан Украины обращаться в консульства, контакты которых можно найти на сайте внешнеполитического ведомства.

Как сообщали Українськi Новини, Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми".



По данным СМИ, во время протестов возле Белого Дома президент США Дональд Трамп прятался в бункере со своей семьей.