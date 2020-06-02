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02 июня 2020, вторник, 23:56 573
Политика 2020-06-03T01:00:01+03:00
Українські Новини
В США во время протестов пострадала украинская журналистка

В США во время протестов пострадала украинская журналистка

Надежда Комендантова
США, Голос Америки, Журналистка, нападение на журналистов, протесты в США

Во время освещения массовых протестов в США, когда начались массовые нападения на полицейских после обнародования заключения медицинской экспертизы о причинах смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 2 июня журналистка "Голоса Америки" Кристина Шевченко получила перелом пальцев.

Об этом журналистка написала на своей странице в Facebook.

"Итак, я снимала разные протесты в Украине, но "получила по башке" в американском. В Санта-Монике снимала видео как активисты/лутеры ворвались в магазин. Где-то 10 минут никто не трогал, а потом момент – и в глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Дальше начала, подпрыгивая, идти к машине, нашлась одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было", – сообщила Шевченко.

В "скорой" журналистке сообщили, что у нее сломаны два пальца на ноге и легкая травма головы.

Журналистка получила перелом пальцев ноги. Фото: Кристина Шевченко/FacebookЖурналистка получила перелом пальцев ноги. Фото: Кристина Шевченко/Facebook

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичами или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парнишка, свидетели слышали, как перед ударом он закричал: "Давай украдем у нее камеру". Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль. Нападающего успела даже заснять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", – добавила она.

Журналистка попала в больницу. Фото: Кристина Шевченко/FacebookЖурналистка попала в больницу. Фото: Кристина Шевченко/Facebook

В сюжете на второй минуте можно увидеть лицо нападавшего.

Как сообщали Українські Новини, в Миннеаполисе во время забастовок полиция обстреляла съемочную группу издания Deutsche Welle. 

В то же время, президент США Дональд Трамп во время забастовок у Белого Дома вместе со своей семьей прятался в бункере. 

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