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  • Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми"
05 июня 2020, пятница, 10:57 43
Мир 2020-06-05T10:58:33+03:00
Українські Новини
Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми"

Меркель высказалась против действий Трампа в отношении протестов в США, назвав его меры "противоречивыми"

Елизавета Кесельман
США, Расизм, Ангела Меркель, Германия, Дональд Трамп, протесты в США, Убийство Джорджа Флойда
Меркель. Скриншот: Angela Merkel/Facebook
Меркель. Скриншот: Angela Merkel/Facebook

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала свое мнение по поводу убийства афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть привела к протестам, вышедшим за пределы  США, в том числе и в Германию. Об этом сообщает Politico. 

В частности, Меркель заявила, что убийство Джорджа Флойда было "очень и очень страшным" и призвала к примирению.

"Что я требую от политики, так это чтобы она пыталась объединить людей и примирить их. Расизм - это нечто ужасное", - заявила она. Канцлер добавила, что верит в то, что демократическая система США справится с трудной ситуацией.

На вопрос, как Меркель относится к действиям президента США Дональда Трампа, и несет ли президент ответственность за насилие со стороны полиции и расизм в Соединенных Штатах - канцлер Германии уклонилась от ответа, заявив что считает действия Трампа противоречивыми. 

"Я считаю, что его стиль руководства является противоречивым, это и так ясно, но я не хочу обсуждать это. Расизм всегда был рядом, и для нас", - сказала Меркель.

"Я работаю с избранными президентами мира. И, конечно, это касается американского президента. И я надеюсь, что страну можно умиротворить", - отметила канцлер.

Как сообщали Українські Новини, поддержать митинги против расизма, помимо Германии и Британии, вышли также в Нидерландах и Франции

Кроме того, благодаря СМИ стало известно, что во время протестов возле Белого Дома, президент США Дональд Трамп прятался в бункере со своей семьей. 

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