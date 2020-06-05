Радимо американським друзям застосувати свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам, – Портнов

Радимо американським друзям застосувати свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам, – П

Юрист Андрій Портнов, згадуючи рекомендації представника Державного департаменту США Марі Харф 2013 року, які були адресовані тодішньому Президенту Віктору Януковичу та уряду України, порадив владі Сполучених Штатів Америки "не перешкоджати мирним протестам".

Про це заявив юрист у своєму Telegram-каналі.

"Друзі, вибачте, що (лізу) у чужий город, але виключно в рамках моїх переживань про події в США, подумав, а щоб я порадив нашим американським партнерам на ці найближчі вихідні. Напевно, я б не придумував нового й порекомендував керуватися такою тезою: "Абсолютно необхідно, щоб протестам в ці вихідні дали пройти мирно та ми продовжуємо закликати уряд почути голос свого народу".

Не дякуйте, це з грудневої 2013 року цитати представника Державного департаменту США Марі Харф на адресу України. Радимо нашим американським друзям взяти на ці вихідні свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам. З понеділка підкажемо щось нове. У нас всі ходи записані", - написав Портнов.

Нагадаємо, з 26 травня в США тривають масові протести через загибель афроамериканця при затриманні поліцією.

Як повідомляли Українські Новини, 5 червня Міністерство закордонних справ (МЗС) України рекомендувало українцям, які перебувають у США, уникати місць масового скупчення людей та не брати участь у демонстраціях, в ході яких постраждав український журналіст.

Також в Міннеаполісі (США) під час мітінгв поліція обстріляла знімальну групу видання Deutsche Welle.

Раніше Меркель висловилася проти дій Трампа щодо протестів в США, назвавши його заходи "суперечливими".