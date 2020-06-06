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06 июня 2020, суббота, 06:10 443
Общество 2020-06-06T07:00:03+03:00
Українські Новини
На поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт: перечень маршрутов

На поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт: перечень маршрутов

Ирина Николенко
КГГА, Общественный транспорт, поминальные дни, Троица-2020
6-8 июня в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт до кладбищ. Фото: Instagram Kyivpastrans
6-8 июня в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт до кладбищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

Во время поминальных дней в Киеве, 6-8 июня городская власть запускает дополнительные маршруты: 372 автобусы, 223 троллейбусы и 141 трамвай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Больше всего дополнительных маршрутов будет 6 июня. 7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока.

Дополнительные маршруты:

  • 4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,
  • 4 троллейбусных маршрута – до Южного,
  • 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,
  • 4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,
  • 8 троллейбусных маршрутов – до Соломенского кладбища,
  • 3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,
  • 1 троллейбусный – до Святошинского,
  • 1 трамвайный – до Братского и Михайловского кладбищ.
  • 5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,
  • 5 троллейбусных – до Байкового кладбища,
  • 3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,
  • 2 троллейбусных – до Зверинецкого,
  • 4 троллейбусных – до Военного,
  • 5 троллейбусных – до Куреневского кладбища.

Подробный перечень маршрутов можно найти на сайте КГГА.

Ранее Українські Новини сообщали, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. Поздравление в стихах и картинках с Днем Троицы.

В связи с государственным праздником Троица, украинцы будут отдыхать три дня.

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