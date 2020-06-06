На поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт: перечень маршрутов

Во время поминальных дней в Киеве, 6-8 июня городская власть запускает дополнительные маршруты: 372 автобусы, 223 троллейбусы и 141 трамвай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини. Больше всего дополнительных маршрутов будет 6 июня. 7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока. Дополнительные маршруты: 4 трамвайных маршрута до Северного кладбища, 4 троллейбусных маршрута – до Южного, 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного, 4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника, 8 троллейбусных маршрутов – до Соломенского кладбища, 3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого, 1 троллейбусный – до Святошинского, 1 трамвайный – до Братского и Михайловского кладбищ. 5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища, 5 троллейбусных – до Байкового кладбища, 3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ, 2 троллейбусных – до Зверинецкого, 4 троллейбусных – до Военного, 5 троллейбусных – до Куреневского кладбища. Подробный перечень маршрутов можно найти на сайте КГГА. Ранее Українські Новини сообщали, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. Поздравление в стихах и картинках с Днем Троицы. В связи с государственным праздником Троица, украинцы будут отдыхать три дня.