На поминальные дни в Киеве запустят дополнительный транспорт: перечень маршрутов

6-8 июня в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт до кладбищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

6-8 июня в Киеве будет курсировать дополнительный транспорт до кладбищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

Во время поминальных дней в Киеве, 6-8 июня городская власть запускает дополнительные маршруты: 372 автобусы, 223 троллейбусы и 141 трамвай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

Больше всего дополнительных маршрутов будет 6 июня. 7 и 8 июня дополнительные маршруты будут работать с уменьшенным количеством - в зависимости от пассажиропотока.

Дополнительные маршруты:

4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,

4 троллейбусных маршрута – до Южного,

5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,

4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,

8 троллейбусных маршрутов – до Соломенского кладбища,

3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,

1 троллейбусный – до Святошинского,

1 трамвайный – до Братского и Михайловского кладбищ.

5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,

5 троллейбусных – до Байкового кладбища,

3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,

2 троллейбусных – до Зверинецкого,

4 троллейбусных – до Военного,

5 троллейбусных – до Куреневского кладбища.

Подробный перечень маршрутов можно найти на сайте КГГА.

Ранее Українські Новини сообщали, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. Поздравление в стихах и картинках с Днем Троицы.

В связи с государственным праздником Троица, украинцы будут отдыхать три дня.