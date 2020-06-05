Троица-2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

Уже в эту субботу, 7 июня, православные христиане отметят Троицу - один из важнейших религиозных праздников в году. Українські Новини собрали лучшие поздравления с Троицей в стихах и открытках. *** Святая Троица ступила на порог. Пусть в каждый дом придет сегодня радость, Пусть в ваших душах будет мир и благо, Желаю, чтоб во всём вам Бог помог! Желаю вам здоровья, много сил, Пусть хватит их на добрые дела. Живите с Богом, с Богом мир красив, И Троица всем счастье принесла! *** Сегодня праздник тихий, светлый — Святая Троица пришла! И пожелать хочу в день этот Тебе здоровья и тепла! Блестят глаза, сияют лица Огнём любви и доброты. Пускай в день Троицы свершится Всё то, о чём мечтаешь ты! *** С великой Троицей святою! Пусть на душе царит покой, И светит солнце над землею, Бог одаряет добротой! Пусть все дела ведут к успеху, Не посещает вовсе грусть, И в жизни радости и смеху Найдется много места пусть! *** Путь зло уйдёт, хорошее запомнится, А в доме вашем будет мир и лад, Пусть веру в счастье даст святая Троица, И каждый ваш поступок будет свят, Дай Бог вам блага и здоровья вечного, И от греха Господь пусть бережёт, Пусть никогда во тьме не гаснут свечи, И чаша будет полной круглый год! *** Озеленили ми оселі, Щоби настрій був веселий, Бо з давен у нас в народі, Зелений колір в день цей в моді. Все що квітне та буяє, Нині серце зігріває, В кожен дім несуть багато, Радості Зелені свята! *** Світ навколо зеленіє, І душа тому радіє, Бо прийшли Зелені свята, І в віночках вже дівчата, Весело пісень співають, На сопілках хлопці грають, Від всієї України, Зі святами вітають! *** Поздравления с Троицей в картинках. Фото: otkritkiоk.ru Троица-2020 поздравление. Фото: otkritkiоk.ru Открытка с Троицей. Фото: otkritkiоk.ru Открытка с Троицей-2020. Фото: otkritkiоk.ru Ранее Українські Новини писали о том, что нельзя делать на Троицу. Также в июне у украинцев будет два длинных уик-энда в связи с двумя государственными праздниками.