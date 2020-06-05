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05 июня 2020, пятница, 06:00 98
Жизнь 2020-06-05T08:15:02+03:00
Українські Новини
Троица-2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

Троица-2020: лучшие поздравления в стихах и картинках

Анна Рудык
Праздники, Троица, Поздравления в картинках, поздравления в стихах, Троица-2020
Троица
Троица

Уже в эту субботу, 7 июня, православные христиане отметят Троицу - один из важнейших религиозных праздников в году. Українські Новини собрали лучшие поздравления с Троицей в стихах и открытках.

***

Святая Троица ступила на порог.

Пусть в каждый дом придет сегодня радость,

Пусть в ваших душах будет мир и благо,

Желаю, чтоб во всём вам Бог помог!

Желаю вам здоровья, много сил,

Пусть хватит их на добрые дела.

Живите с Богом, с Богом мир красив,

И Троица всем счастье принесла!

***

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

И пожелать хочу в день этот

Тебе здоровья и тепла!

Блестят глаза, сияют лица

Огнём любви и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Всё то, о чём мечтаешь ты!

***

С великой Троицей святою!

Пусть на душе царит покой,

И светит солнце над землею,

Бог одаряет добротой!

Пусть все дела ведут к успеху,

Не посещает вовсе грусть,

И в жизни радости и смеху

Найдется много места пусть!

***

Путь зло уйдёт, хорошее запомнится,

А в доме вашем будет мир и лад,

Пусть веру в счастье даст святая Троица,

И каждый ваш поступок будет свят,

Дай Бог вам блага и здоровья вечного,

И от греха Господь пусть бережёт,

Пусть никогда во тьме не гаснут свечи,

И чаша будет полной круглый год!

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Поздравления с Троицей в картинках. Фото: otkritkiоk.ruПоздравления с Троицей в картинках. Фото: otkritkiоk.ru

Троица-2020 поздравление. Фото: otkritkiоk.ruТроица-2020 поздравление. Фото: otkritkiоk.ru

Открытка с Троицей. Фото: otkritkiоk.ruОткрытка с Троицей. Фото: otkritkiоk.ru

Открытка с Троицей-2020. Фото: otkritkiоk.ruОткрытка с Троицей-2020. Фото: otkritkiоk.ru

Ранее Українські Новини писали о том, что нельзя делать на Троицу.

Также в июне у украинцев будет два длинных уик-энда в связи с двумя государственными праздниками. 

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