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05 июня 2020, пятница, 17:05 74
Финансы 2020-06-05T17:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на 9 июня

Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на 9 июня

Елена Новикова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс гривны на 9 июня
Курс гривны на 9 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD, в то время, как перед длинными выходными доллар просел в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7175
1 доллар США 26,6005
1 швейцарский франк 27,7580
10 иен 2,4359
10 российских рублей 3,8778
1 евро 30,1477

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали, на каком уровне будет курс доллара к гривне в июне.

Кроме того, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца 2020 года доллар будет держаться на уровне 27 гривен +/-50 копеек при условии, что Национальный банк не сыграет ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее также эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине вплоть до 2023 года.

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