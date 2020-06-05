Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на 9 июня

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 9 июня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD, в то время, как перед длинными выходными доллар просел в обменных пунктах киевских банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5-8 июня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,7175 1 доллар США 26,6005 1 швейцарский франк 27,7580 10 иен 2,4359 10 российских рублей 3,8778 1 евро 30,1477

Как сообщали Українські Новини, финансисты рассказали, на каком уровне будет курс доллара к гривне в июне.

Кроме того, экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца 2020 года доллар будет держаться на уровне 27 гривен +/-50 копеек при условии, что Национальный банк не сыграет ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Ранее также эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине вплоть до 2023 года.