Экономист оценил риски на валютном рынке. Прогноз курса валют на лето

В то время, как Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD, экономист прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Такое мнение озвучил в интервью "Минфину" преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы MIM-Киев", главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — говорит экономист.

Серьезного курсового риска на этот год господин Кухар не прогнозирует. Он опровергает прогноз Минэкономики, согласно которому средний курс на год составит 29,5 грн/$, а к концу года 31,5 грн/$.

"Думаю, что год мы закончим в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. Хотя, зная тягу НБУ к инфляционному таргетированию, не исключено, что с нами сыграют в прошлогоднюю ревальвацию и укрепят курс к 25 грн/$ на лето и осень", – заявил он и добавил, что график платежного баланса позволяет это сделать.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. Также финансисты прогнозировали, что в Украине после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% курс доллара будет торговаться около отметки в 27 гривен за доллара.