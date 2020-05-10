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10 мая 2020, воскресенье, 06:00 209
Финансы 2020-05-10T06:00:01+03:00
Українські Новини
Экономист оценил риски на валютном рынке. Прогноз курса валют на лето

Экономист оценил риски на валютном рынке. Прогноз курса валют на лето

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, прогноз курса валют
Гривны
Гривны

В то время, как Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны на 12 мая, на 1,43 коп. до 26,8140 UAH/USD, экономист прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Такое мнение озвучил в интервью "Минфину" преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы MIM-Киев", главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Ошибки прошлого года, когда таким образом подавили экспортное и промышленное производство на 7-10%, надеюсь, будут учтены", — говорит экономист.

Серьезного курсового риска на этот год господин Кухар не прогнозирует. Он опровергает прогноз Минэкономики, согласно которому средний курс на год составит 29,5 грн/$, а к концу года 31,5 грн/$.

"Думаю, что год мы закончим в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. Хотя, зная тягу НБУ к инфляционному таргетированию, не исключено, что с нами сыграют в прошлогоднюю ревальвацию и укрепят курс к 25 грн/$ на лето и осень", – заявил он и добавил, что график платежного баланса позволяет это сделать.

Как сообщали Українські Новини, ранее экономисты советовали покупать валюту для накоплений и удержаться от того, чтобы сдавать ее. Также финансисты прогнозировали, что в Украине после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% курс доллара будет торговаться около отметки в 27 гривен за доллара.

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