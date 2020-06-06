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06 июня 2020, суббота, 07:05 259
Общество 2020-06-06T07:05:01+03:00
Українські Новини
Сегодня в Украине состоятся официальные пасхальные поминальные дни

Сегодня в Украине состоятся официальные пасхальные поминальные дни

Ирина Николенко
Православные праздники, поминальные дни, Пасхальные праздники, Троица-2020
6 июня состоятся пасхальные поминальные дни. pixabay
6 июня состоятся пасхальные поминальные дни. pixabay

В связи с карантинными ограничениями, которые продлили до 22 июня, пасхальные поминальные дни перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая приходится на 6 июня. Министерство здравоохранения рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни, передают Українськi Новини.

О закрытие кладбищ для посещения в поминальные дни говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №11 от 21 апреля.

Исключение составляли обряды погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер и присутствии не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня православные христиане отмечают Родительскую субботу – поминальные дни.

Во время поминальных дней в Киеве запустят дополнительный транспорт: городская власть организует к кладбищам 59 специальных маршрутов. 

В компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать отделения во время государственных выходных: график работы.

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