Сегодня в Украине состоятся официальные пасхальные поминальные дни

В связи с карантинными ограничениями, которые продлили до 22 июня , пасхальные поминальные дни перенесли на Троицкую родительскую поминальную субботу, которая приходится на 6 июня. Министерство здравоохранения рекомендовало органам местного самоуправления закрыть кладбища для посещения в поминальные дни, передают Українськi Новини.

О закрытие кладбищ для посещения в поминальные дни говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №11 от 21 апреля.

Исключение составляли обряды погребения при условии соблюдения противоэпидемических мер и присутствии не более 10 человек, расстояние между которыми должно составлять не менее 1,5 м.

Как сообщали Українські Новини, 6 июня православные христиане отмечают Родительскую субботу – поминальные дни.

Во время поминальных дней в Киеве запустят дополнительный транспорт: городская власть организует к кладбищам 59 специальных маршрутов.

В компании "Новая Почта" рассказали, как будут работать отделения во время государственных выходных: график работы.