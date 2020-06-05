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05 июня 2020, пятница, 14:47 127
Общество 2020-06-05T14:47:29+03:00
Українські Новини
В поминальные дни к киевским кладбищам запускают 59 спецмаршрутов. Куда будут ходить автобусы

В поминальные дни к киевским кладбищам запускают 59 спецмаршрутов. Куда будут ходить автобусы

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Кладбища, Байковое кладбище, Лукьяновское кладбище, Лесное кладбище, Посещение кладбища
Кладбище. Фото: pixabay
Кладбище. Фото: pixabay

Киевская городская государственная администрация (КГГА) организует 59 специальных маршрутов с использованием 372 автобусов, 223 троллейбусов и 141 трамвая на поминальные дни 6-8 июня.

Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Поминальные дни на основных городских кладбищах будут проведены с 6 по 8 июня. Для перевозок киевлян будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай. Кроме того, в этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южному, Северному, Лесному", - говорится в сообщении.

Так, будет организовано 59 дополнительных маршрутов к основным кладбищам города.

В целом будут запущены следующие маршруты:

  • 4 трамвайных маршрута до Северного кладбища,
  • 4 троллейбусных маршрута - до Южного,
  • 5 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов - до Лесного,
  • 4 троллейбусных – до Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника,
  • 8 троллейбусных маршрутов - до Соломенского кладбища,
  • 3 трамвайных маршрута – до Пуща-Водицкого,
  • 1 троллейбусный - до Святошинского,
  • 1 трамвайный - до Братского и Михайловского кладбищ.
  • 5 троллейбусных маршрутов до Берковецкого кладбища,
  • 5 троллейбусных - до Байкового кладбища,
  • 3 трамвайных – до Дарницкого и Позняковского кладбищ,
  • 2 троллейбусных - до Зверинецкого,
  • 4 троллейбусных - до Военного,
  • 5 троллейбусных - до Куреневского кладбища.

В сообщении также отмечается, что 7 и 8 июня дополнительные маршруты к городским кладбищам будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава в соответствии с пассажиропотоком.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле стало известно, что Киевская городская государственная администрация, по согласованию с церквями, перенесла поминальные дни на 6 июня.

Из-за эпидемии коронавируса на Пасху поминальные дни перенесли, поэтому в апреле кладбища столицы посетили 13 тыс. человек в сравнении с 5-7 млн в предыдущие годы.

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