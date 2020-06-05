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05 июня 2020, пятница, 13:01 507
Транспорт 2020-06-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Киевский метрополитен будет закрывать двери, чтобы предупредить скопление людей, — Кличко

Киевский метрополитен будет закрывать двери, чтобы предупредить скопление людей, — Кличко

Кира Молчанова
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Киевское метро. Фото УН
Киевское метро. Фото УН

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" будет ограничивать вход на некоторые станции для предупреждения скопления людей, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Чтобы не допустить большого скопления в метро, в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции. Не закрывают, а ограничивают - когда станция работает на одни или две двери на вход. На сегодняшний день количество пассажиров увеличилось на 5 станциях метрополитена, поэтому они - под особым контролем. Это станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайна". Именно на них растет пассажиропоток в последние дни", - сказал он.

Он отметил, что больше людей стали пользоваться метро и, соответственно, риск заразиться также увеличился.

"Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро. Он уже составляет почти 800 тыс. пассажиров ежедневно. Напомню, сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс. человек. То есть риск заразиться в транспорте увеличивается", - отметил Кличко.

Работники общественного транспорта отмечают, что пассажиры стали пренебрегать карантинными требованиями - не все заходят в общественный транспорт в масках, или же, зайдя, снимают их.

"Я призываю всех: во-первых, пользоваться общественным транспортом только по необходимости. И второе - не пренебрегать правилами! Иначе это приведет к всплеску заболевания и возвращению к ограничениям. Помните об этом", - отметил мэр.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Киевский метрополитен возобновил работу после остановки 17 марта.

Кабинет Министров обязал регионы отменять смягчение карантинных мер в случае несоответствия в течение 3 дней подряд критериям для послаблений.

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