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05 июня 2020, пятница, 12:39 973
Мир 2020-06-05T12:40:06+03:00
Українські Новини
Билл Гейтс прокомментировал "теорию чипирования", а также разработку вакцины от коронавируса

Билл Гейтс прокомментировал "теорию чипирования", а также разработку вакцины от коронавируса

Елизавета Кесельман
Электронный чип, Билл Гейтс, вакцина от коронавируса, Чипирование, Теория чипирования
Основатель Microsoft Билл Гейтс. Фото: adme.ru
Основатель Microsoft Билл Гейтс. Фото: adme.ru

Об основателе компании Microsoft Билле Гейтсе начали распространяться разного рода слухи о его причастности к происхождению коронавируса, а также теории заговора о внедрении подкожного чипа с целью сокращения населения Земли.

Сам Билл Гейтс обеспокоен существованием столь "безумных идей", а также утверждает, что главной его целью до сих пор является создание вакцины от коронавируса, которую в первую должны получить медицинские работники по всему миру. Об этом он рассказал в интервью ВВС Today, передает российская служба Би-би-си.

В марте текущего года основатель огромной корпорации покинул совет директоров компании из-за того, что направил все свои ресурсы на развитие благотворительного фонда GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) вместе со своей женой Мелиндой.

Билл Гейтс также основал новый фонд, который который займется приобретением вакцины от коронавируса для бедных стран, задача которого на данный момент заключается в том, чтобы собрать 7,4 млрд долларов, чтобы обеспечить поставку и разработку вакцины.

"Первыми вакцину должны получить медицинские работники в странах, где эпидемия продолжается. Это связано с тем, что им нужно продолжать заниматься своей работой, спасать жизни и не подвергаться серьезному риску, с которым они сталкиваются сейчас. Затем есть полицейские и службы экстренного реагирования - работники жизненно важных сфер. И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям", – утверждает Гейтс.

Показателем того, что вакцина будет эффектна станет тот факт, что она сработает на пожилых людях, поскольку данная категория людей является наиболее уязвимой.

В планах у эксперта построить несколько заводов, чтобы увеличить производство объемов вакцины. Но сложной является задача распределения вакцин по странам.

"Если создание вакцины окажется успешным, на что мы надеемся, то на этот случай уже есть глобальный план о ее массовом производстве", – заявил он.

Эксперт также ответил на вопросы журналистов касаемо конспирологических теориях захватить мир с помощью компьютерных чипов, которые люди получат через вакцинирование:

"Меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей. И меня несколько удивляет, что часть этих теорий - обо мне. Мы жертвуем деньги для создания инструмента, мы выписываем чеки фармакологическим компаниям. Так получилось, что в нашем фонде есть много специалистов в области фармакологии, и нас считают честным посредником между правительством и компаниями в том, что касается выбора лучшего метода", –  заявил он.

На вопрос о том, как мир узнает, кому была проведена вакцинация, а кому нет, ученый ответил:

"В богатых странах информация документируется, а в бедных странах данные записываются в бумажных документах. Они постепенно переходят на цифровые технологии, но недостаточно быстро. В Индии мы проводим тестовые программы, когда данные сохраняются в мобильные телефоны, чтобы специалисты могли понять, была ли покрыта та или иная деревня", – резюмировал Гейтс.

Как сообщали Українські Новини, Индия заявляла, что может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз. 

Кроме того, ученые заявили, что вакцина от коронавируса не будет дорогой. 

Тем временем по мнению экспертов, коронавирус может никогда не исчезнуть, даже при появлении вакцины. 

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