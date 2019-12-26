В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс

В Мичигане девушке по имени Шелби выпал самый настоящий джекпот. Ее Тайным Сантой оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, который отправил ей подарков на 37 килограммов. Об этом передает Market Watch.

В частности, жительница штата Мичиган и основатель известной корпорации оказались участниками известной игры "Тайный Санта". Гейтсу выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган по имени Шелби. Она получила от миллиардера 41 подарок.

Гейтс специально выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги. Шелби достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

Также Гейтс вложил в коробку подарки для кота Шелби.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g — Reddit (@reddit) December 21, 2019

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Гейтс стал Сантой для обычной американки, и подарил ей огромную коробку с подарками, где была эксклюзивная раритетная консоль Nintendo NES Classic Edition, чтобы играть в любимую игру.