В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс

В частности, жительница штата Мичиган и основатель известной корпорации оказались участниками известной игры "Тайный Санта". Гейтсу выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган по имени Шелби. Она получила от миллиардера 41 подарок.

Гейтс специально выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги. Шелби достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

Также Гейтс вложил в коробку подарки для кота Шелби.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g