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  • В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс
26 декабря 2019, четверг, 18:50 863
Мир 2019-12-26T18:50:38+02:00
Українські Новини
В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс

В США тайным Сантой жительницы Мичигана оказался Билл Гейтс

Елизавета Кесельман
Билл Гейтс, Тайный Санта, Америка, Reddit

В Мичигане девушке по имени Шелби выпал самый настоящий джекпот. Ее Тайным Сантой оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, который отправил ей подарков на 37 килограммов. Об этом передает Market Watch.

В частности, жительница штата Мичиган и основатель известной корпорации оказались участниками известной игры "Тайный Санта". Гейтсу выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган по имени Шелби. Она получила от миллиардера 41 подарок.

 

Гейтс специально выяснял, что нравится девушке, чем она увлекается, какие у нее любимые фильмы и книги. Шелби достались конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и Звездных войн, ее любимые мятные шоколадки и печенье, книги, сувениры на тему Твин Пикса.

Также Гейтс вложил в коробку подарки для кота Шелби.

 

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Гейтс стал Сантой для обычной американки, и подарил ей огромную коробку с подарками, где была эксклюзивная раритетная консоль Nintendo NES Classic Edition, чтобы играть в любимую игру. 

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Скриншот: youtube/Australia
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