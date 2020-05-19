подписаться на рассылку
26.45 26.75
28.55 29.1
˟
  • Новости
  • Мир
  • Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз
19 мая 2020, вторник, 11:07 526
Мир 2020-05-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз

Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз

Елизавета Кесельман
Индия, Коронавирус, вакцина от коронавируса, производство вакцин от коронавируса
Керала, Индия. Фото: airbnb
Керала, Индия. Фото: airbnb

Индия, где наблюдались одни из наиболее жестких карантинных мер, может стать одной из ключевых стран в производстве вакцин от коронавируса. Как заявил главный исполнительный директор Института производства сыворотки Индии (SII) Адар Пунавалла, еще в прошлом месяце, потенциальную вакцину от коронавируса, разработанную в Оксфорде, протестировали на более, чем тысячи человек. Об этом передает DW.

В частности, исследователи из Оксфорда начали тестирование вакцины-кандидата "ChAdOx1 nCoV-19" на более чем 1110 человек в прошлом месяце. Испытания определяют эффективность вакцины при выявлении возможных побочных эффектов. Отмечаетсся, что на  прошлой неделе исследование показало, что оксфордская вакцина способна предотвратить пневмонию у приматов (обезьян), связанную с SARS-CoV-2.

В интервью DW Пунавалла сказал, что надеется на то, что Индия сыграет решающую роль в производстве вакцины, и, если испытания пройдут успешно, к октябрю может быть готово до 40 миллионов доз.

Базируясь в западном индийском городе Пуна, SII производит 1,5 миллиарда доз вакцин каждый год, и в настоящее время компания производит около 20 вакцин для 165 стран.

Как рассказал исполнительный директор Института в интервью DW, именно вакцина, разработанная в Оксфорде, принесла наиболее лучшие результаты.

"Хотя оксфордская вакцина, названная "ChAdOx1 nCoV-19", еще не доказала свою защиту от инфекции COVID-19, она показала многообещающие результаты в доклинической фазе и перешла к испытаниям на людях", рассказал Пунавалла.

"Мы ожидаем производства до 20-40 миллионов доз к сентябрю-октябрю. Если испытания пройдут успешно, мы сделаем продукт доступным в максимально возможном количестве для стран, включая Индию. Когда вакцина будет разработана, мы планируем продавать ее примерно за 12 евро (13 долларов США) за дозу", добавил он.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что вакцина от коронавируса не будет дорогой. 

Кроме того, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов. 

Больше новостей о: Индия Коронавирус вакцина от коронавируса производство вакцин от коронавируса

Количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд
Зеленский проведет пресс-конференцию с ограниченным количеством СМИ
Новости
В Аляске чиновник попал в скандал из-за того, что сравнил меры по противодействию с коронавирусом с Холокостом 13:12
Столичные медики в дождь вышли на акцию протеста из-за нехватки финансирования 13:12
НБУ снова укрепил гривну. Официальный курс нацвалюты на 20 мая 12:51
В Украине заработало госрегулирование цен: список социальных товаров и что это значит 12:43
В половину меньше пассажиров и все в масках. Как будет работать транспорт в Киеве после 22 мая 12:33
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
больше новостей
В Минздраве назвали даты этапов смягчения карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok