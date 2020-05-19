Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз

Индия, где наблюдались одни из наиболее жестких карантинных мер, может стать одной из ключевых стран в производстве вакцин от коронавируса. Как заявил главный исполнительный директор Института производства сыворотки Индии (SII) Адар Пунавалла, еще в прошлом месяце, потенциальную вакцину от коронавируса, разработанную в Оксфорде, протестировали на более, чем тысячи человек. Об этом передает DW.

В частности, исследователи из Оксфорда начали тестирование вакцины-кандидата "ChAdOx1 nCoV-19" на более чем 1110 человек в прошлом месяце. Испытания определяют эффективность вакцины при выявлении возможных побочных эффектов. Отмечаетсся, что на прошлой неделе исследование показало, что оксфордская вакцина способна предотвратить пневмонию у приматов (обезьян), связанную с SARS-CoV-2.

В интервью DW Пунавалла сказал, что надеется на то, что Индия сыграет решающую роль в производстве вакцины, и, если испытания пройдут успешно, к октябрю может быть готово до 40 миллионов доз.

Базируясь в западном индийском городе Пуна, SII производит 1,5 миллиарда доз вакцин каждый год, и в настоящее время компания производит около 20 вакцин для 165 стран.

Как рассказал исполнительный директор Института в интервью DW, именно вакцина, разработанная в Оксфорде, принесла наиболее лучшие результаты.

"Хотя оксфордская вакцина, названная "ChAdOx1 nCoV-19", еще не доказала свою защиту от инфекции COVID-19, она показала многообещающие результаты в доклинической фазе и перешла к испытаниям на людях", – рассказал Пунавалла.

"Мы ожидаем производства до 20-40 миллионов доз к сентябрю-октябрю. Если испытания пройдут успешно, мы сделаем продукт доступным в максимально возможном количестве для стран, включая Индию. Когда вакцина будет разработана, мы планируем продавать ее примерно за 12 евро (13 долларов США) за дозу",– добавил он.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что вакцина от коронавируса не будет дорогой.

Кроме того, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов.