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05 июня 2020, пятница, 10:06 761
Общество 2020-06-05T10:08:08+03:00
Українські Новини
Киеву и еще семи областям не разрешили полноценно открывать рестораны

Киеву и еще семи областям не разрешили полноценно открывать рестораны

Анна Рудык
Минздрав, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Киев и еще 7 областей не могут переходить к следующему этапу смягчения карантинных мер, в частности, к открытию ресторанов для посещения внутри из-за несоответствия по показателям смягчения карантина.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня 5 июня. Сегодня постановлением Кабинета Министров разрешается открывать учреждения общественного питания с посещением клиентов внутри помещений. В то же время, по индикаторам у нас сегодня не проходят по заболеваемости Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ровенская область и Черновцы. По тестированию не проходит Донецк и Луганск", - сказал он.

По словам Ляшко, в этих областях комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайным ситуациям должны запретить открытие ресторанов.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 553 до 25 964, количество умерших от заболевания увеличилось на 15 человек до 762 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 4 июня снизилось на 6%, новых летальных случаев - увеличилось на 25%.

Также стало известно, какие ослабления карантина ждут украинцев с 5 июня.

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Киеву и еще семи областям не разрешили полноценно открывать рестораны
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