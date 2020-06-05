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05 июня 2020, пятница, 11:59 8030
Политика 2020-06-05T13:15:02+03:00
Українські Новини
Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов

Россия развалится еще при нашей жизни, – Данилов

Елизавета Кесельман
Украина, Россия, конфликт на Донбассе, война с Россией, Алексей Данилов, Развал России, Глава СНБО
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Глава СНБО Алексей Данилов, которому вдвое урезали зарплату, утверждает, что Российская Федерация выясняет отношения со всеми соседними странами напротяжении всего своего существования, но сама рано или поздно развалится. Об этом он заявил в программе "Есть вопрос" на "24 канале".

По словам чиновника, Россия всю жизнь с кем-то воюет, и у нее всегда есть внешний враг. Поначалу это были США, НАТО, Грузия. Теперь очередь дошла и до Украины. 

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто там по собственной воле туда не заходил, это сборная территория, которая рано или поздно развалится... Мы должны так же понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни – это 100%", – убежден глава СНБО.

"Путин – это человек, который, скажем так, может принимать те или иные решения в России единолично. Конечно, у нас есть определенные обязательства, есть определенное понимание, но у меня есть понимание, что кроме Владимира Путина разговоры по этим вопросам мы ни с кем так фундаментально не можем вести", – добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года российские власти сорвали разведение войск в Петровском в Донецкой области. 

Кроме того, в ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности", но СЦКК это отрицало.

Тем временем, Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе. 

Больше новостей о: Украина Россия конфликт на Донбассе война с Россией Алексей Данилов Развал России Глава СНБО

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