Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов

Голова РНБО Олексій Данилов вважає, що Російська Федерація, яку більшість українців вважають агресором, з'ясовує відносини з усіма сусідніми країнами протягом всього свого існування, але сама рано чи пізно розвалиться.

Про це він заявив у програмі "Є питання" на "24 каналі".

Зі слів секретаря РНБО, Росія все життя з кимось воює, і у неї завжди є зовнішній ворог. Спочатку це були США, НАТО, Грузія. Тепер черга дійшла і до України.

"Це штучне утворення, яке у свій час було зібрано так само під кулеметами. Ніхто з власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться... Ми маємо так само розуміти, що це не станеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя – це 100%", – переконаний глава РНБО.

"Путін – це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, у нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але у мене є розуміння, що крім Володимира Путіна розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", – додав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше лідер партії "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "Олег Тягнибок прогнозував розпад Росії в 2017 році.

Тим часом, Росія незаконно утримує на території Криму 120 українців.