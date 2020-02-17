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  • Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе
17 февраля 2020, понедельник, 13:44 54
Политика 2020-02-17T14:06:03+02:00
Українські Новини
Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе

Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе

Кира Молчанова
Донбасс, разведение сил, Местные выборы, Дмитрий Песков, ЛДНР
Песков. Скриншот трансляции
Песков. Скриншот трансляции

После того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил секторальное разведение сил на Донбассе, в Кремле отреагировали на его идею о совместном патрулировании границы с Россией силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО. В Москве заявили, что инициативу надо осуждать с группировками "ЛДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, —передает ТАСС.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", — отметил он.

Песков заявил, что Киев, как и раньше не проявляет готовности начинать диалог с представителями неподконтрольного Донбасса.

Как сообщали Українські новини, президент Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене призвал международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

До этого президент Украины поделился своим беспокойством относительно снижения интереса к войне в Украине.

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает встречу Президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

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