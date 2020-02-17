Кремль отреагировал на идею Зеленского про патрулирование границы на Донбассе

После того, как президент Украины Владимир Зеленский предложил секторальное разведение сил на Донбассе, в Кремле отреагировали на его идею о совместном патрулировании границы с Россией силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО. В Москве заявили, что инициативу надо осуждать с группировками "ЛДНР".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, —передает ТАСС.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", — отметил он.

Песков заявил, что Киев, как и раньше не проявляет готовности начинать диалог с представителями неподконтрольного Донбасса.

Как сообщали Українські новини, президент Владимир Зеленский на встрече в Мюнхене призвал международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

До этого президент Украины поделился своим беспокойством относительно снижения интереса к войне в Украине.

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает встречу Президента Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.