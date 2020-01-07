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07 января 2020, вторник, 18:52 19
Силовые структуры 2020-01-07T19:00:01+02:00
Українські Новини
В ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности": СЦКК отрицает

В ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности": СЦКК отрицает

Надежда Комендантова
война на Донбассе, Минские договоренности, Минские соглашения, ЗРК, разведение сил, СММ ОБСЕ, СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет о том, что утверждение Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) о нарушении Украиной "минских договоренностей" об отводе войск является недостоверным.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной "минских договоренностей" по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - сказано в нем.

Украинская сторона информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие "минских соглашений" по отводу вооружения.

Согласно договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты.

Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не шла.

Украинская сторона подчеркивает, что распространение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности при предоставлении информации оборонного характера.

Как сообщали Українськi Новини. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было.

Тем временем, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 6 января, 2 военных были ранены.

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