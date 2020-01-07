В ОБСЕ заявили, что Украина нарушила "минские договоренности": СЦКК отрицает

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет о том, что утверждение Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) о нарушении Украиной "минских договоренностей" об отводе войск является недостоверным. Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной "минских договоренностей" по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса", - сказано в нем. Украинская сторона информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие "минских соглашений" по отводу вооружения.Согласно договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не шла. Украинская сторона подчеркивает, что распространение подобной информации противоречит принципам нейтральности и беспристрастности при предоставлении информации оборонного характера. Как сообщали Українськi Новини. 11 ноября практическая фаза разведения войск завершилась в районе Петровского и Богдановки. А в Генштабе заявили, что после разведения войск в Золотом обстрелов не было. Тем временем, боевики 5 раз обстреляли позиции сил ООС 6 января, 2 военных были ранены.