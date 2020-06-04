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04 июня 2020, четверг, 08:30 563
Судебная власть 2020-06-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Перестрелка в Броварах: восемь задержанных арестованы без права внесения залога

Перестрелка в Броварах: восемь задержанных арестованы без права внесения залога

Анна Рудык
Арест, Бровары, Перестрелка в Броварах, Стрельба в Броварах
Задержание в Броварах. Фото:@AvakovArsen
Задержание в Броварах. Фото:@AvakovArsen

Суд арестовал без права внесения залога 8 задержанных участников стрельбы в Броварах (Киевская область) по подозрению в покушении на убийство и бандитизме.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД), передают Українськi Новини.

"Шевченковский столичный суд избрал меры пресечения задержанным участникам вооруженной банды в Броварах", - сказано в нем.

2 июня полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах.

В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса.

Также 12 лицам объявлено о подозрении по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

По состоянию на 19:00 Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения 4 лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога.

1 фигуранту избрано содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 300 гривен, еще 1 - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на 21:00 еще четырем фигурантам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль", или "Виха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом.

Также 2 июня Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.

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