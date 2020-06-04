Перестрелка в Броварах: восемь задержанных арестованы без права внесения залога

Суд арестовал без права внесения залога 8 задержанных участников стрельбы в Броварах (Киевская область) по подозрению в покушении на убийство и бандитизме. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД), передают Українськi Новини. "Шевченковский столичный суд избрал меры пресечения задержанным участникам вооруженной банды в Броварах", - сказано в нем. 2 июня полиция Киевской области задержала еще 13 участников вооруженного конфликта в Броварах. В настоящее время всем задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса. Также 12 лицам объявлено о подозрении по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. По состоянию на 19:00 Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения 4 лицам в виде ареста сроком на 60 суток без права внесения залога. 1 фигуранту избрано содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 300 гривен, еще 1 - круглосуточный домашний арест. По состоянию на 21:00 еще четырем фигурантам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль", или "Виха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога. Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом. Также 2 июня Броварской суд арестовал уже 20 лиц, задержанных в ходе стрельбы в Броварах Киевской области, на 60 дней ареста без права внесения залога.