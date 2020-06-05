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  • Минздрав проведет реальную оценку количества заболевших коронавирусом, но результаты обнародуют до сентября
05 июня 2020, пятница, 11:15 455
Медицина 2020-06-05T13:15:03+03:00
Українські Новини
Минздрав проведет реальную оценку количества заболевших коронавирусом, но результаты обнародуют до сентября

Минздрав проведет реальную оценку количества заболевших коронавирусом, но результаты обнародуют до сентября

Ирина Николенко
Минздрав, ВОЗ, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус, Тесты на антитела к коронавирусу, ИФА-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине по состоянию на 5 июня, зафиксировали 553 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения намерены провести оценку реального количества заболевших коронавирусной инфекцией в Украине путем тестирования на антитела методом имунноферментного анализа. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Уже завтра завершим дизайн исследования, которое проведем совместно с сотрудниками бюро ВОЗ в Украине, Киевской школы экономики, которое позволит нам провести оценку реального количества заболевших на определенных территориях или в определенных группах профессионального риска путем проведения ИФА-тестирования", – сказал он.

По его словам, обнародовать результаты исследования планируется до сентября.

Ляшко отметил, что исследование будет проводиться в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, которая ожидается уже осенью.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило алгоритм проведения тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу.

В Центре общественного здоровья объяснили, что такое ИФА-тесты, чем они отличаются от тестов полимеразной цепной реакции и к кому их будут применять.

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