Минздрав проведет реальную оценку количества заболевших коронавирусом, но результаты обнародуют до сентября

В то время, как в Украине по состоянию на 5 июня, зафиксировали 553 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения намерены провести оценку реального количества заболевших коронавирусной инфекцией в Украине путем тестирования на антитела методом имунноферментного анализа. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Уже завтра завершим дизайн исследования, которое проведем совместно с сотрудниками бюро ВОЗ в Украине, Киевской школы экономики, которое позволит нам провести оценку реального количества заболевших на определенных территориях или в определенных группах профессионального риска путем проведения ИФА-тестирования", – сказал он.

По его словам, обнародовать результаты исследования планируется до сентября.

Ляшко отметил, что исследование будет проводиться в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции, которая ожидается уже осенью.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения утвердило алгоритм проведения тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу.

В Центре общественного здоровья объяснили, что такое ИФА-тесты, чем они отличаются от тестов полимеразной цепной реакции и к кому их будут применять.