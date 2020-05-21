Минздрав утвердил алгоритм тестирования на антитела к коронавирусу. Кого в первую очередь будут тестировать

В то время, как по состоянию на 20 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 476 до 19 706, Министерство здравоохранения утвердило алгоритм проведения ИФА-тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом говорится в приказе министерства № 1227 от 20 мая, передают Українськi Новини.

Минздрав утвердил алгоритм проведения тестирования методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу.

ИФА-тесты будут проводить пациентам с клиническими признаками коронавирусной инфекции в случае, если тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) дало отрицательный результат или же невозможно провести ПЦР-тестирование в течении 1 суток.

При этом основным методом тестирования таких пациентов остается ПЦР.

ИФА-тестирование будут делать пациентам с пневмонией и контактным лицам.

Медработники должны будут проходить ИФА-тестирование 1 раз в 2 недели, в случае позитивного результата ИФА-теста им нужно будет также пройти ПЦР-тестирование.

Кроме того, ИФА-тесты должны проводить пациентам, которым нужна плановая госпитализация или операция.

При этом ПЦР-тестирование будет проводиться для пациентов с иммуносупрессией и при положительном результате ИФА-анализа.

В первую очередь тестирование на антитела нужно проводить сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии. ПЦР-тестирование им будут проводить в случае положительного результата ИФА-теста.

Как сообщали Українськi Новини, Министр Здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому будут в первую очередь делать тесты на антитела к коронавирусу.

19 мая Минздрав увеличил количество проведенных исследований на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции на 21,3% до 8,6 тысяч.