Что такое ИФА-тестирование на коронавирус и кому его будут делать

В то время, как Министерство здравоохранения утвердило алгоритм проведения тестов иммуно-ферментного анализа (ИФА) на коронавирус, в Центре общественного здоровья объяснили чем эти тесты отличаются от тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) и к кому их будут применять. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья на своей странице в Facebook, передают Українські Новини. Иммуно-ферментный анализ – это вид анализа, с помощью которого оказывается комплекс антиген-антитело, который производится когда организм поражен вирусом. "Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: M и G. Если оказывается M, то это говорит об остром процессе заболевания, если G – это человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию", – говорится в сообщении. Согласно сообщению, пациентов с началом иммунной реакции организма и выделение антител может снизиться заразность вируса. В течение 7-ми дней после появления симптомов, ПЦР-тесты давали положительный результат практически в 100% случаев. Если пациент обратился позже, показатель уменьшался. ИФА-тестирования можно проводить: Лицам с симптомами коронавирусной инфекции. Пациентам с пневмонией. Контактным лицам и тем, кто нуждается в плановой госпитализации и\/ или операции. Тестирование можно проводить медицинским работникам, работающим с больным COVID-19 работникам лабораторий, которые обрабатывают образцы на COVID-19, работникам патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в том числе взятии образцов секционного материала. ИФА-тестирования можно проводить работникам Национальной полиции, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и другим медицинским и фармацевтическим работникам. Если ИФА-тестирование подтвердит антитела, то человек должен будет сдать образец для ПЦР-диагностики. Так как работники Нацгвардии и Нацполиции должны проходить диагностику регулярно, ИФА-тестирование снизит нагрузку на ПЦР-исследования. ИФА-тесты планируют проводить пациентам с симптомами коронавируса, если результаты ПЦР-тестов показали отрицательный результат. Чем отличаются ИФА-тесты от ПЦР и экспресс-тестов "Для проведения ИФА-тестирования необходимые лабораторные условия и специальное оборудование. При этом, анализируется сыворотка крови, а не сама кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как в случае ПЦР", - говорится в сообщении. ИФА-тест выявляет иммунную реакцию на вирус – уровень антител. Экспресс-тесты также выявляют антитела в организме в ответ на антиген, однако имеют низкую чувствительность и специфичность по сравнению с ИФА тестами. ПЦР-исследование выявляет вирус, то есть его генетический материал. Поэтому положительный результат ИФА-теста дополнительным основанием для проведения ПЦР-исследования. Также в Центре общественного здоровья отмечают, что ПЦР остается единственным видом исследования, который дает основания для установления диагноза COVID-19. Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения начало тестирования на антитела к коронавирусу. В Украине по состоянию на 25 мая обнаружили 339 новых случаев инфицирования, всего заболели коронавирус более 21 тысячи человек.