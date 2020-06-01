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  • Трамп с семьей скрывался в бункере во время протестов у Белого Дома из-за смерти Джорджа Флойда, – СМИ
01 июня 2020, понедельник, 11:48 35
Америка 2020-06-01T12:15:01+03:00
Українські Новини
Трамп с семьей скрывался в бункере во время протестов у Белого Дома из-за смерти Джорджа Флойда, – СМИ

Трамп с семьей скрывался в бункере во время протестов у Белого Дома из-за смерти Джорджа Флойда, – СМИ

Елизавета Кесельман
президент США, Дональд Трамп, Митинги в США, Смерть Джорджа Флойда
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: Twitter/realDonaldTrump

Во время масштабных забастовок в США возле Белого Дома из-за смерти невооруженного афроамериканца Джорджа Флойда, президент Дональд Трамп во время митингов вместе со своей семьей прятался в бункере. Об этом сообщают The New York Times и CNN,  ссылаясь на собственные источники.

Согласно информации ведомств, вечером 29 мая, Трамп вместе со совей женой Меланией Трамп и младшим сыном Бэрроном спускался в бункер и провел там около часа. Также отмечается, что данное решение, по информации ведомств, приняла Секретная служба (Федеральное агентство США, задача которого — охрана президента, его родственников и первых лиц государства).

NYT передает, что ранее в подземном бункере некоторое время прятались 43-й президент США Джордж Буш и тогдашний вице-президент Дик Чейни. Это было 11 сентября 2001 года во время террористических атак. После этого бункер почти не использовался.

В Вашингтоне ввели комендантский час и вывели на улицы Национальную гвардию (1700 человек). Столкновения между полицией и демонстрантами возле Белого дома происходят уже третий день.

Как сообщали Українські Новини, в Германии и Британии сотни людей вышли на митинги в поддержку протестам в США.

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