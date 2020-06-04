Доллар продолжает дешеветь, а евро стремительно дорожает. Курс валют на 4 июня

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,14 коп. до 29,5000 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,59 коп. до 30,0406 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,6153 26,8656 29,5000 30,0406 3,26 3,94 Максимальный 26,7100 27,3000 29,7000 30,4000 3,83 5,00 Минимальный 26,5000 26,7700 28,8500 29,7500 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD.



Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023. Среди главных рисков повторные вспышки коронавируса, отказ от сутрудничества с МВФ, ухудшение ситуации в мировой экономике.



Тем временем финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.