ВНО в Киеве не отменят. Минобразования признало недействительным приказ КГГА

Министерство образования и науки заявляет, что приказ департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) от 3 июня №102 "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации", является недействительным и не подлежащим исполнению, в то время, как ВНО в Украине запланировано с 25 июня по 17 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передают Українськi Новини.

"Приказ Департамента образования и науки об отмене ГИА в форме ВНО является недействительным и не подлежит исполнению", - говорится в сообщении.

Министерство объясняет, что в соответствии с требованиями законодательства, данный приказ департамента подлежит госрегистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции.

Нормативно-правовые акты могут быть направлены на выполнение только после их госрегистрации и официального опубликования, в противном случае они считаются не вступившими в силу и не могут быть применены.

"При направлении на выполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательной является ссылка на дату и номер его государственной регистрации. Государственная регистрация нормативно-правовых актов органов власти осуществляется после проведения правовой экспертизы таких актов. Цель экспертизы - проверить их на соответствие актам высшей юридической силы, в частности Конституции и законам, актам Президента и Правительства, приказам министерств и тому подобное. Акты органов власти регистрирует Министерство юстиции, его территориальные органы после проведения правовой экспертизы при условии, что они изданы в пределах полномочий и соответствуют актам высшей юридической силы", - добавлено в сообщении.

Согласно ему, в соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции, органы госвласти и местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами.

Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни Минобразования, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, которая осуществляется в форме внешнего независимого оценивания.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 закона "О среднем образовании", ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.

Как сообщали Українськi Новини, 29 мая Кабинет Министров освободил от обсервации прибывающих из-за границы для сдачи внешнего независимого оценивания, однако у абитуриентов могут потребовать дополнительную медицинскую справку.

Тем временем, в Украине продлили дополнительную регистрацию на ВНО 2020 до 9 июня для отдельных категорий лиц.

Ранее Минздрав обнародовал рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.