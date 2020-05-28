Участникам ВНО-2020 рекомендуют взять с собой медицинскую справку, если есть температура не из-за ОРВИ

Внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет с 25 июня по 17 июля. Среди рекомендаций к проведению - обязательное измерение температуры. Если у учасника ВНО температура будет выше 37, 2, то его не допустят к пункту. Однако тем, у кого температура повышена не из-за ОРВИ, а из-за хронический заболеваний, рекомендуют иметь с собой справку от врача.

Об этом заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью Громадському радіо.

"Если температура выше 37,2 - мы не допускаем к пункту, но есть много обращений от лиц, у которых повышенная температура в связи с заболеванием щитовидной железы. Мы рекомендуем всем, у кого может быть повышена температура не из-за ОРВИ, а из-за хронических заболеваний, иметь с собой справку от врача, которая это подтверждала б", - сказала она.

Кроме того Татьяна Вакуленко уточнила, что перед пунктом тестирования будут информационные отметки о том, как вести себя, а также у каждого участника будет пропуск со временем, когда нужно прийти на пункт. Ранее было одно окно для всех с 10.15 до 1.50 все входили в пункт. Но в этом году из-за коронавируса сузили диапазон. Будут небольшие группы, каждая будет заходить в свое время. И участникам ВНО рекомендуют приезжать в свое время.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине продлили дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц.

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации для проведения ВНО в условиях карантина.