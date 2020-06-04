ЗНО в Києві не скасують. Міносвіти визнало недійсним наказ КМДА

Міністерство освіти і науки заявляє, що наказ департаменту освіти та науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) від 3 червня №102 "Про звільнення в 2019/2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації", є недійсним і не підлягає виконанню, в той час, як для допуску до ЗНО в Україні радять мати при собі додаткову медичну довідку.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міносвіти, передають Українські Новини.

"Наказ Департаменту освіти і науки про скасування ДПА в формі ЗНО є недійсним і не підлягає виконанню", - сказано в повідомленні.

Міністерство пояснює, що відповідно до вимог законодавства, цей наказ департаменту підлягає держреєстрації в відповідному територіальному органі Міністерства юстіції.

Нормативно-правові акти можуть бути спрямовані на виконання тільки після їх державної реєстрації та офіційного опублікування, в іншому разі вони вважаються такими, що не набрали чинності і не можуть бути застосовані.

"При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта обов'язковою є посилання на дату і номер його державної реєстрації. Державна реєстрація нормативно-правових актів органів влади здійснюється після проведення правової експертизи таких актів. Мета експертизи - перевірити їх на відповідність актам вищої юридичної сили, зокрема Конституції і законам, актам Президента і Уряду, наказами міністерств тощо. Акти органів влади реєструє Міністерство юстиції, його територіальні органи після проведення правової експертизи за умови, що вони видані в межах повноважень та відповідають актам вищої юридичної сили ", - наголошуються в повідомленні.

Згідно з ним, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції, органи держвлади і місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами.

Зараз чинне законодавство України не наділяє ні Міносвіти, ні місцеві органи виконавчої влади (або їх структурні підрозділи) повноваженнями звільняти учнів від державної підсумкової атестації, яка здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 закону "Про загальну середню освіту", учні отримують документи про освіту, в тому числі свідоцтво про середню освіту, після завершення навчання за освітньою програмою і на підставі результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Як повідомляли Українськi Новини, 29 травня Кабінет Міністрів звільнив від обсервації прибувають з-за кордону для складання зовнішнього незалежного оцінювання, однак у абітурієнтів можуть зажадати додаткову медичну довідку.

Тим часом, в Україні продовжили додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 до 9 червня для окремих категорій осіб.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації для проведення ЗНО в умовах карантину.