Несмотря на заявление ПриватБанка о восстановлении работы приложения, пользователи жалуются на сбои в сервисе

Приватбанк заявил о восстановлении работы системы онлайн-банкинга "Приват24" после того, как утром, 4 июня, большинство украинцев не смогли воспользоваться сервисом.

В Приватбанке сообщили, что сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и Интернете работает в штатном режиме.

Однако несмотря на восстановление работы, у некоторых пользователей "Приват24" работает с периодическими сбоями.

Скриншот: Facebook/Жить в Харькове group

Скриншот: Facebook/Главные новости Одессы

Скриншот: Facebook/ПриватБанк24

Некоторые пользователи жалуются, что со счетов начали пропадать средства.

Скриншот: Facebook/Приватбанк. Форум клиентов и вкладчиков

Как сообщали Українські Новини, сетевого оборудования Приватбанк уведомил клиентов о временных неудобствах: приложение "Приват24" стало недоступно для авторизации, а позвонить в контакт-центр банка было невозможно.

Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения наоплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.