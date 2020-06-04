Несмотря на заявление ПриватБанка о восстановлении работы приложения, пользователи жалуются на сбои в сервисе

Приватбанк заявил о восстановлении работы системы онлайн-банкинга "Приват24" после того, как утром, 4 июня, большинство украинцев не смогли воспользоваться сервисом. В Приватбанке сообщили, что сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и Интернете работает в штатном режиме. Однако несмотря на восстановление работы, у некоторых пользователей "Приват24" работает с периодическими сбоями. Скриншот: Facebook\/Жить в Харькове group Скриншот: Facebook\/Главные новости Одессы Скриншот: Facebook\/ПриватБанк24 Некоторые пользователи жалуются, что со счетов начали пропадать средства. Скриншот: Facebook\/Приватбанк. Форум клиентов и вкладчиков Как сообщали Українські Новини, сетевого оборудования Приватбанк уведомил клиентов о временных неудобствах: приложение "Приват24" стало недоступно для авторизации, а позвонить в контакт-центр банка было невозможно. Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения наоплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.