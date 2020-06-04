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04 червня 2020, четвер, 20:10 7
Фінанси 2020-06-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
Приватбанк заявляє про відновлення роботи онлайн-банкінгу, проте користувачі досі скаржаться на збої

Приватбанк заявляє про відновлення роботи онлайн-банкінгу, проте користувачі досі скаржаться на збої

Елизавета Кесельман
Приватбанк, Приват24, Збої в роботі
Приватбанк
Приватбанк

Приватбанк заявив про відновлення роботи системи онлайн-банкінгу "Приват24" після того, як вранці, 4 червня, більшість українців не змогли скористатися сервісом.

У Приватбанку повідомили, що мережу банкоматів, терміналів самообслуговування і оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює в штатному режимі.

Однак незважаючи на відновлення роботи, у деяких користувачів "Приват24" працює з періодичними збоями.

Скріншот: Facebook/Жити в Харкові groupСкріншот: Facebook/Жити в Харкові group

Скріншот: Facebook/Головні новини ОдесиСкріншот: Facebook/Головні новини Одеси

Скріншот: Facebook/ПриватБанк24Скриншот: Facebook/ПриватБанк24

Деякі користувачі скаржаться, що з рахунків почали пропадати кошти.

Скріншот: Facebook/Приватбанк. Форум клієнтів і вкладників

Скріншот: Facebook/Приватбанк. Форум клієнтів і вкладників

Як повідомляли Українські Новини, мережевого обладнання Приватбанк повідомив клієнтів про тимчасові незручності: додаток "Приват24" стало недоступне для авторизації, а подзвонити в контакт-центр банку було неможливо.

Тим часом онлайн-розрахунки на газ на Вінниччині зросли вдвічі.

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