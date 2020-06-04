В приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могут воспользоваться услугами онлайн

Сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение. Так, во время аутентификации при входе в приложение оно "зависает" и пользователи не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации). Приложение Приватбанка "зависло" После длительной загрузки приложение показывает уведомление "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже". Пользователи массово делятся фото со сбоями: Приложением Приватбанка не могут воспользоваться пользователи Сбой в приложении Приватбанка Клиенты массово жалуются на сбои в работе приложения "Приват 24" Как сообщали Українські Новини, Приватбанк на период карантина переводит клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка. Ранее Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов после карантина. В Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.