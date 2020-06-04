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  • В приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могут воспользоваться услугами онлайн
04 июня 2020, четверг, 11:49 665
Общество 2020-06-04T12:30:21+03:00
Українські Новини
В приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могут воспользоваться услугами онлайн

В приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могут воспользоваться услугами онлайн

Анна Рудык
Приватбанк, Приложение, Сбой в работе, приват 24
Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

Сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение.

Так, во время аутентификации при входе в приложение оно "зависает" и пользователи не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации).

Приложение Приватбанка Приложение Приватбанка "зависло"

После длительной загрузки приложение показывает уведомление "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже".

Пользователи массово делятся фото со сбоями:

Приложением Приватбанка не могут воспользоваться пользователиПриложением Приватбанка не могут воспользоваться пользователи

Сбой в приложении ПриватбанкаСбой в приложении Приватбанка

Клиенты массово жалуются на сбои в работе приложения Клиенты массово жалуются на сбои в работе приложения "Приват 24"

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк на период карантина переводит клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.

Ранее Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов после карантина. В Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.

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