В приложении Приватбанка произошел массовый сбой. Клиенты не могут воспользоваться услугами онлайн

Сегодня утром, 4 июня, в приложении Приватбанка "Приват 24" наблюдаются масштабные сбои. Пользователи сервиса не могут зайти в приложение.

Так, во время аутентификации при входе в приложение оно "зависает" и пользователи не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации).

Приложение Приватбанка "зависло"

После длительной загрузки приложение показывает уведомление "Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операцию позже".

Пользователи массово делятся фото со сбоями:

Приложением Приватбанка не могут воспользоваться пользователи

Сбой в приложении Приватбанка

Клиенты массово жалуются на сбои в работе приложения "Приват 24"

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк на период карантина переводит клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.

Ранее Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов после карантина. В Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.