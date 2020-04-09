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09 апреля 2020, четверг, 23:00 269
Финансы 2020-04-09T23:00:01+03:00
Українські Новини
Пенсионеры могут оплатить "коммуналку" по телефону: как это сделать

Пенсионеры могут оплатить "коммуналку" по телефону: как это сделать

Надежда Комендантова
Пенсионеры, Приватбанк, Коммунальные услуги, Платежки, Оплата ЖКХ
Квитанции.
Квитанции.

В то время, как почтальоны будут приносить пенсии на дом и помогать платить за коммуналку онлайн, Приватбанк на период карантина переводит клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону, с помощью службы поддержки банка.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

"Приватбанк предложил своим клиентам старшего поколения, особенно получателям пенсий и социальных выплат, до окончания пандемии коронавируса отказаться от посещения отделений банка и оплачивать коммунальные услуги по телефону службы поддержки банка 3700", - говорится в нем.

Банк отмечает, что до введения карантина в Украине ежемесячно в кассах отделений банка коммунальные платежи оплачивали более 1,5 млн человек, среди которых большинство - пенсионеры.

Указывается, что, как правило, эти клиенты не являются пользователями интернет-банка "Приват24" и не имеют необходимого оборудования и навыков для оплаты коммунальных услуг онлайн.

Поэтому для обеспечения эпидемиологической безопасности клиентов и требований карантина в стране, Приватбанк запустил программу, в рамках которой сотрудники службы поддержки при приближении сроков оплаты очередных коммунальных платежей будут рекомендовать клиентам произвести оплату по телефону и научат, как это правильно сделать.

Данная услуга позволяет клиентам оплатить коммуналку за считанные минуты, при этом операторы службы поддержки банка помогут правильно заполнить платежные реквизиты согласно данным, полученным от коммунальных служб, а оплата коммуналки по телефону 3700 проводится с любой банковской карты клиента.

Как сообщали Українські Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Тем временем в связи с усилением коронавирусного карантина в Украине с 6 апреля, Кабинет министров намерен в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.

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