Интернет-банкинг "Приват24" возобновил работу после временного сбоя, который произошел сегодня утром.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Приватбанк возобновил штатную работу веб и мобильного "Приват24", контакт-центра банка, которые были временно недоступны", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что процессинг Приватбанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и Интернете работает в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, ранее в связи с поломкой сетевого оборудования Приватбанк уведомил клиентов о временных неудобствах: приложение "Приват24" стало недоступно для авторизации, а позвонить в контакт-центр банка было невозможно.

Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.

Ранее Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов после карантина. В Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.