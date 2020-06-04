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04 июня 2020, четверг, 13:35 1669
Общество 2020-06-04T14:15:01+03:00
Українські Новини
"Приват24" возобновил работу после временного сбоя

"Приват24" возобновил работу после временного сбоя

Кира Молчанова
Приватбанк, Неполадки, Онлайн-сервис, Приват24
Приватбанк
Приватбанк

Интернет-банкинг "Приват24" возобновил работу после временного сбоя, который произошел сегодня утром.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Приватбанк возобновил штатную работу веб и мобильного "Приват24", контакт-центра банка, которые были временно недоступны", - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что процессинг Приватбанка, сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и оплата картами в торговой сети и Интернете работает в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, ранее в связи с поломкой сетевого оборудования Приватбанк уведомил клиентов о временных неудобствах: приложение "Приват24" стало недоступно для авторизации, а позвонить в контакт-центр банка было невозможно.

Также Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.

Ранее Приватбанк возобновил продажу железнодорожных и автобусных билетов после карантина. В Украине доступна предварительная продажа билетов на 26 поездов дальнего следования в восточных и южных направлениях с отправлением с 1 июня 2020 года.

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