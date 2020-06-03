На финансирование июньских пенсий ПФ направил уже 1,2 млрд гривен

В среду, 3 июня 2020, Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжил финансирование пенсий июня, после того, как 2 июня начал их финансирование.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

Как передает ведомство, на пенсионные выплаты направлено еще 614,1 миллиона гривен. Обеспечено финансирование пенсий июня на общую сумму 1,2 млрд грн.

Сообщается, что выплата пенсий будет проведена в в определенную для каждого пенсионера дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий в июне. Инфографика: ПФУ

Как сообщали Українські Новини, на пенсии в мае направили более 37 миллиардов гривен.

Ранее в апреле было профинансировано пенсий на 10,66 млрд грн больше, чем в марте, на сумму 46,7 млрд грн, в связи с выплатой "коронавирусной" тысячи.

Тем временем, Рада ввела соцпомощь достигшим 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе одиноким пенсионерам.