Гривна на межбанке продолжает укрепляться...

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 26,67 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,70-26,71 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,67-26,70 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,68 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH\/USD до 26,67 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH\/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH\/USD. Пока экономисты советуют не продавать валюту. Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH\/USD.