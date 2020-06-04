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04 июня 2020, четверг, 17:25 95
Экономика 2020-06-04T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,70-26,71 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,67-26,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,68 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD. Пока экономисты советуют не продавать валюту.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

 

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