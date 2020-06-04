Гривна на межбанке продолжает укрепляться...

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 8 коп. в четверг укрепился на 5 коп. до 26,67 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,70-26,71 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,67-26,70 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,66-26,68 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,34% с 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в мае курс доллара в обменниках продолжил снижаться. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD. Пока экономисты советуют не продавать валюту.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.