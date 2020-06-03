Межбанк в среду закрылся укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 8 коп. до 26,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,75-26,78 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,74-26,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,71-26,73 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,55% с 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Также в среду, 3 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.