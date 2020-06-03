подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 17:27 11
Экономика 2020-06-03T17:28:06+03:00
Українські Новини
Межбанк в среду закрылся укреплением гривны

Межбанк в среду закрылся укреплением гривны

Надежда Комендантова
Гривна, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 1 коп. в среду укрепился на 8 коп. до 26,72 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,75-26,78 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,74-26,76 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,71-26,73 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,55% с 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, эксперты дали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также какие факторы могут повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

Также в среду, 3 июня, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

 

Больше новостей о: Гривна НБУ Межбанк курс на межбанке

Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Новости
Италия открыла границу для туристов из Евросоюза 17:28
Межбанк в среду закрылся укреплением гривны 17:27
Ryanair начал продажу билетов из четырех городов Украины в Италию 17:27
Протесты в Париже. Скриншот:twitter.com/TIM_7375
После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия 17:03
Колеса "Интерпайпа" снова облагаются пошлиной в России, Беларуси и Казахстане 17:00
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
больше новостей
Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok