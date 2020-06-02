Буквенные номера не спасут нарушителя от штрафов, — МВД

Министерство внутренних дел отрицает, что система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, которая начала действовать 1 июня в Киеве, не распознает автомобили с буквенными номерами. Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. "Это чушь", - сказал он. Таким образом Геращенко опроверг информацию пользователей социальных сетей, что система автоматической фото и видео фиксации нарушений не распознает буквенные номерные знаки. Ранее политтехнолог и медиаэксперт Владимир Петров сообщил на своей странице в Facebook, что система контроля скорости не фиксирует буквенные номера на авто, а только буквы с цифрами. По его словам, такие номерные знаки система не распознает и не вносит в базу. Он призвал всех желающих покупать именно буквенные номера, чтобы не платить штрафы. Как сообщали Українськi Новини, уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве. Ранее МВД отложило запуск системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД до окончания режима строгого карантина. Тем временем наказания за нарушения ПДД ужесточат: штрафы вырастут для пешеходов. Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.