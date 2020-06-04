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04 июня 2020, четверг, 15:45 255
Общество 2020-06-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
Возле разрушенного моста под Никополем открыли понтонную переправу

Возле разрушенного моста под Никополем открыли понтонную переправу

Ольга Фандорина
Мост, Днепропетровская область, Обрушение, обрушение моста, Понтон
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич
Под Днипром обвалился мост. Фото: Facebook/Николай Николаевич

В Никопольском районе Днепропетровской области рядом с обрушенным Алексеевским мостом через реку Чертомлык открыли временную понтонную переправку. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Понтонная переправа длиной 160 м и шириной 8 м, при этом ширина проезжей части – 6,5 метров.

Также Служба автодорог обустроила асфальтобетонные въезды к переправе, установила светофоры для регулирования на ней реверсного движения. Также на понтонной переправе обустроено освещение для безопасного движения автомобилей. Так, на предупредительных знаках указано, что по понтонной переправе разрешается движение автотранспорта весом до 30 тонн со скоростью 20 км.

Как сообщали Українські Новини, мост в Алексеевке Днепропетровской области, который обвалился, как только Зеленский на пресс-конференции пообещал отремонтировать все мосты и дороги из-за превышения допустимого веса фуры почти на 27 тонн.

Также, когда в Харькове обвалился мост, государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что разрушение части путепровода в районе с. Песочин (объездная Харькова) тоже произошло из-за перегруженной фуры. 

Потом в "Укравтодоре" нашли виноватого в обрушении моста в Харькове.

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