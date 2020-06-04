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04 червня 2020, четвер, 15:45 7
Суспільство 2020-06-04T20:15:04+03:00
Українські Новини
Біля зруйнованого мосту під Нікополем відкрили понтонну переправу

Біля зруйнованого мосту під Нікополем відкрили понтонну переправу

Ольга Фандорина
Укравтодор, Обвал мосту, понтонний міст, міст в Нікополі
Під Дніпром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович
Під Дніпром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович

У Нікопольському районі Дніпропетровської області поруч з зруйнованим Олексіївським мостом через річку Чортомлик відкрили тимчасову понтонну переправу. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Понтонна переправа довжиною 160 м і шириною 8 м, при цьому ширина проїжджої частини – 6,5 метрів.

Також Служба автодоріг облаштувала асфальтобетонні в'їзди до переправи, встановила світлофори для регулювання на ній реверсного руху. Також на понтонній переправі облаштовано освітлення для безпечного руху автомобілів. Так, на попереджувальних знаках зазначено, що на понтонній переправі дозволяється рух автотранспорту вагою до 30 тонн зі швидкістю 20 км.

Як повідомляли Українські Новини, міст в Олексіївці Дніпропетровської області,  обвалився, як тільки Зеленський на пресконференції пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги , через перевищення допустимої ваги фури майже на 27 тонн.

Також, коли в Харкові обвалився міст, державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомило, що руйнування частини шляхопроводу в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) теж сталося через перевантажену фуру.

Потім в "Укравтодорі" знайшли винного в обваленні мосту в Харкові.

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