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04 июня 2020, четверг, 15:46 84
Происшествия 2020-06-04T15:46:09+03:00
Українські Новини
Мощный смерч с градом и ливнями пронесся в Херсонской области

Мощный смерч с градом и ливнями пронесся в Херсонской области

Ирина Николенко
Херсонская область, Град, Смерчь, Непогода в Украине, погода в Украине

В то время, как синоптики рассказали, какой будет погода летом, в Херсонской области местные жители заметили смерч, а также регионом пронеслись ливни и град. Фото и видео опубликовали в соцсети Facebook, передают Українські Новини.

В Херсонской области бушует непогода – регионом прокатился смерч, ливни и выпал град.

В селе Хорлы Херсонской области заметили смерч внушительных размеров. Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич сообщил, что вихрь начал формироваться над водной поверхностью и затем уже вышел непосредственно на побережье полуострова Горький Кут.

В Херсонской области заметили смерч. Фото: FacebookВ Херсонской области заметили смерч. Фото: Facebook

Также синоптик прокомментировал, что этот смерч является торнадо. "После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это всё же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", – говорится в сообщении.

Фото и видео синоптик также разместил в соцсети.

Кроме того, в поселке городского типа Каланчак выпал град. Местные жители снимали видео и публиковали в соцсетях.

Ранее Українські Новини сообщали, в Запорожской области, возле Мелитополя пронесся огромный смерч.

Также Гидрометцентр сделал прогноз погоды на начало июня: ливней скоро не будет и ожидается жара.

Метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020: ожидается аномальная жара и засуха.

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