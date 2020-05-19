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19 мая 2020, вторник, 05:50 412 Инфографика
Жизнь 2020-05-19T05:50:01+03:00
Українські Новини
Аномальная жара и засуха: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020

Аномальная жара и засуха: метеорологи дали прогноз погоды на лето-2020

Надежда Комендантова
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Прогноз погоды в Украине летом. Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине летом. Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют рекордно холодное завершение мая, а также что погода в Украине в июне не принесет летнего тепла, ученые из Службы климатических изменений Коперника (C3S) опубликовали сезонный прогноз, согласно которому Европу ждет особенно знойное и сухое лето. Такая погода создаст проблемы фермерам, коммунальным службам и транспорту на внутренних водных путях.

Об этом сообщает Гисметео со ссылкой на Fortune.

Модели прогнозов показывают, что жаркая погода с минимальным количеством осадков охватит важные сельскохозяйственные регионы Европейского Союза.

Аномально высокие температуры уже привели к потерям доходов в миллиарды долларов за прошедший год.

Специалисты C3S с вероятностью более 50 % предсказывают, что температура в Испании, Франции и некоторых частях Италии в июле будет значительно выше средних показателей.

Прогноз объединяет данные метеорологов из Великобритании, Германии, Франции, Италии и США. Учитываются миллиарды измерений со спутников, самолетов, кораблей и метеостанций со всей планеты.

Ученые с вероятностью более 40 % прогнозируют, что количество осадков в центральной части Европы, Испании и Франции будет намного меньше нормы.
Постоянная засуха, которая препятствует производству пшеницы и кукурузы, угрожает нарушить поставки продовольствия.

Прогноз погоды от народного синоптика на лето-2020. Коллаж Прогноз погоды от народного синоптика на лето-2020. Коллаж "Сегодня"

По данным C3S, пострадает не только Европа. Есть более 60 % вероятности того, что на больших участках восточного и западного побережья США температура воздуха в июле также превысит средние показатели.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях.

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