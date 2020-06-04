Минздрав не исключал гидроксихлорохин из протокола лечения коронавируса

Министерство здравоохранения не исключало гидроксихлорохин, который сейчас проходит испытания ВОЗ, из протокола лечения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении министерства на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Препарат из группы антималярийных лекарств гидроксихлорохин не исключен из украинских протоколов лечения коронавируса, и сейчас его испытания возобновила Всемирная организация здравоохранения", - сказано в нем.

Отмечается, что в протоколе содержатся четкие условия и механизм применения данного препарата.

Как сообщали Українськi Новини, ранее частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) перестала производить гидроксихлорохин для лечения коронавируса из-за отсутствия доказательств того, что препарат действительно помогает при коронавирусе.

Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, в программу доступных лекарств.

Также правительство внесло гидроксихлорохин и лопинавир в перечень лекарственных средств для предотвращения коронавирусного заболевания, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС.