НБУ укрепил гривну на пятницу и праздничные выходные. Курс нацвалюты до понедельника

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5-8 июня, на 6,80 коп. до 26,7021 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 июня, на 2,27 коп. до 26,7701 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Также в мае курс доллара в обменниках продолжил падать. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

А финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне.