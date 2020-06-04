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04 июня 2020, четверг, 13:24 311
Экономика 2020-06-04T14:15:01+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну на пятницу и праздничные выходные. Курс нацвалюты до понедельника

НБУ укрепил гривну на пятницу и праздничные выходные. Курс нацвалюты до понедельника

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5-8 июня, на 6,80 коп. до 26,7021 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 июня, на 2,27 коп. до 26,7701 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Также в мае курс доллара в обменниках продолжил падать. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

А финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

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