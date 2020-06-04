Кадровые вопросы в Кабмине и таможенные тарифы. Чем займется Рада в четверг

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит программу деятельности правительства и кадровые вопросы в Кабинете Министров.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым в повестке стоит вопрос о программе деятельности правительства, далее - кадровые назначения и увольнения членов Кабмина.

Далее во втором чтении указан законопроект №2513 об определении в Уголовном кодексе понятия "вор в законе" и "преступное сообщество".

В первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты №3485 и 3485-1 о совершенствовании избирательного законодательства, а для включения в повестку дня и принятия решения - проект постановления №3414 об обращении к Кабмину по принятию мер, направленных на обеспечение надлежащей социальной защиты детей - воспитанников интернатных учреждений, в том числе детей с инвалидностью, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Кроме того, в повестке дня указан в 1-м чтении законопроект №3228 о таможенном тарифе.

Для включения в повестку дня и принятия решения стоит законопроект №3118 об обеспечении соблюдения государственных гарантий местного самоуправления и защиты его экономических основ, №3510, 3510-1 об изменениях в Бюджетный кодекс.

В 1-м чтении - №3463 о продлении сроков завершения подготовки кандидатов и докторов наук и во 2-м - №2823 о командировке судей в порядке временного перевода судьи в другой суд, №2247 о военных званиях военнослужащих, №2043 о подтверждении соответствия информационной системы требованиям по защите информации, №2042 о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики, №3354 об усилении ответственности за невыполнение законных требований и препятствование деятельности депутата, №2276 об изменениях в Кодекс по процедур банкротства, №2030 о предоставлении права бесплатной регистрации лицам с инвалидностью и лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Также в 1-м чтении Рада рассмотрит проекты законов №2553 о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии и №2234 об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Как сообщали Українськi Новини, финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Ранее Рада ввела соцпомощь достигшим 80 лет и нуждающимся в постороннем уходе одиноким пенсионерам.