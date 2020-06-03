Финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении

В то время, как по мнению экспертов из-за затягивания легализации игорного бизнеса госбюджет недополучит миллиарды гривен, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2284-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции "Слуга народа" в Telegram, передают Українськi Новини.

Согласно ему, законопроект об игорном бизнесе готов ко второму чтению.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании одобрил документ и рекомендовал его к рассмотрению.

"Комитет практически единогласно поддержал формирование нового рынка и с консолидированной позицией просит поддержки Верховной Рады. Мы полностью готовы выходить в зал на второе чтение", - сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, который является членом этого комитета.

Несколько тысяч поправок, поданных к документу, объединены, и если депутаты поддержат это решение, за законопроект №2285-д будут голосовать по специальной процедуре.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты Рады готовы отозвать до 3,2 тыс. из 3,5 тыс. поправок к законопроекту №2284-д о легализации игорного бизнеса при соблюдении оговоренной концепции, в то время, как в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.