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03 июня 2020, среда, 23:13 84
Верховная Рада и партии 2020-06-03T23:14:01+03:00
Українські Новини
Финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении

Финкомитет рекомендует Раде принять законопроект о легализации игорного бизнеса во втором чтении

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Законопроект, Игорный бизнес, Финкомитет Рады, Легализация игорного бизнеса
Игорный бизнес. Фото: bg.wikipedia.org
Игорный бизнес. Фото: bg.wikipedia.org

В то время, как по мнению экспертов из-за затягивания легализации игорного бизнеса госбюджет недополучит миллиарды гривен, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять законопроект №2284-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фракции "Слуга народа" в Telegram, передают Українськi Новини.

Согласно ему, законопроект об игорном бизнесе готов ко второму чтению.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании одобрил документ и рекомендовал его к рассмотрению.

"Комитет практически единогласно поддержал формирование нового рынка и с консолидированной позицией просит поддержки Верховной Рады. Мы полностью готовы выходить в зал на второе чтение", - сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, который является членом этого комитета.

Несколько тысяч поправок, поданных к документу, объединены, и если депутаты поддержат это решение, за законопроект №2285-д будут голосовать по специальной процедуре.

Как сообщали Українськi Новини, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты Рады готовы отозвать до 3,2 тыс. из 3,5 тыс. поправок к законопроекту №2284-д о легализации игорного бизнеса при соблюдении оговоренной концепции, в то время, как в Украине закрыли более 5 тыс. игорных заведений.

Ранее Кабмин своим решением запретил игорный бизнес под видом государственных лотерей.

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