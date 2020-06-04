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  • Рубль просел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 4 июня
04 июня 2020, четверг, 10:37 1038
Экономика 2020-06-04T11:30:02+03:00
Українські Новини
Рубль просел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 4 июня

Рубль просел в киевских обменниках. Курс российской нацвалюты на 4 июня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

Пока евро растет, а доллар падает, в киевских обменниках, в четверг, 4 июня, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 3 июня, снизился на 4 копейки и составляет 3,26 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в четверг вырос на 2 копейки по сравнению с 3 июня и составляет 3,94 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 4 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,26 3,94
Максимальный 3,83 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 июня на 3,73 коп. до 26,8656 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,61 коп. до 26,6153 UAH/USD.

Также в мае курс доллара в обменниках продолжил падать. Курс продажи понизился до 27,0390 UAH/USD, курс покупки понизился до 26,7708 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 июня, на 4,11 коп. до 26,7544 UAH/USD.

А финансисты прогнозируют курс гривны 26-27 UAH/USD в июне

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