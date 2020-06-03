подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 июня 2020, среда, 16:33 994
Верховная Рада и партии 2020-06-03T16:43:47+03:00
Українські Новини
Часть депутатов хотят увольнения Авакова, но на всякий случай собирают подписи за отставку правительства

Часть депутатов хотят увольнения Авакова, но на всякий случай собирают подписи за отставку правительства

Кира Молчанова
Депутаты, Арсен Аваков, Евросолидарность, Отставка Авакова
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде намерена поддержать постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в случае регистрации соответствующего проекта постановления, однако инициирует сбор подписей за отставку всего правительства.

Об этом журналистам сообщил депутат от фракции Николай Княжицкий, передают Українськi Новини.

"Фракция "Голос" начала такую странную акцию - "собери 150 подписей за отставку Авакова". Во-первых, не надо собирать 150 подписей, достаточно зарегистрировать постановление и, когда оно будет вынесено в зал, "Европейская солидарность", безусловно, за него проголосует. Они же его не регистрируют", - сказал он.

Княжицкий подчеркнул, что ответственность за ситуацию в стране с экономической сферой, борьбой с пандемией лежит на всем правительстве, поэтому был инициирован сбор подписей, которых необходимо 150, за отставку всего Кабинета Министров, однако на данных момент депутатам не предоставляют специальные подписные листы.

"Мы убеждены, что все правительство должно уйти в отставку, для этого действительно нужно 150 подписей. Мы обратились к председателю Верховной Рады господину Разумкову, однако он блокирует выдачу нам подписных листов. Но мы их все-таки получим, сделаем все, чтобы эти подписи собрать", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українськi Новини, по заверению депутатов, во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова, который дольше всех возглавляет МВД.

Тем временем, в Раде хотят вызвать на ковер Авакова за Кагарлык и Бровары.

Больше новостей о: Депутаты Арсен Аваков Евросолидарность Отставка Авакова

В декларации Ирины Геращенко 1,2 млн гривен доходо...
Повестка дня Рады. Чем займется парламент 3 июня...
"Слуга народа" вызвала Авакова отчитаться за Кагар...
Время Авакова вышло, — депутат "Слуги народа"...
Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Новости
Протесты в Париже. Скриншот:twitter.com/TIM_7375
После протестов в США в Париже десятки тысяч граждан вышли на митинг против полицейского насилия 17:03
Колеса "Интерпайпа" снова облагаются пошлиной в России, Беларуси и Казахстане 17:00
Виталий Грамотнев: Не Сикорские с Королевыми нужны, а такая Украина, из которой бы они не уезжали в поисках лучшей судьбы 16:58 Мнение
Проект "Томос-2". ЕС выделил грант на исследование вопроса о присоединении греко-католиков к ПЦУ 16:48
Часть депутатов хотят увольнения Авакова, но на всякий случай собирают подписи за отставку правительства 16:33
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
больше новостей
Рада намерена разрешить достигшим 16 лет лицам менять отчество
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok