Часть депутатов хотят увольнения Авакова, но на всякий случай собирают подписи за отставку правительства

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде намерена поддержать постановление об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел в случае регистрации соответствующего проекта постановления, однако инициирует сбор подписей за отставку всего правительства.

Об этом журналистам сообщил депутат от фракции Николай Княжицкий, передают Українськi Новини.

"Фракция "Голос" начала такую странную акцию - "собери 150 подписей за отставку Авакова". Во-первых, не надо собирать 150 подписей, достаточно зарегистрировать постановление и, когда оно будет вынесено в зал, "Европейская солидарность", безусловно, за него проголосует. Они же его не регистрируют", - сказал он.

Княжицкий подчеркнул, что ответственность за ситуацию в стране с экономической сферой, борьбой с пандемией лежит на всем правительстве, поэтому был инициирован сбор подписей, которых необходимо 150, за отставку всего Кабинета Министров, однако на данных момент депутатам не предоставляют специальные подписные листы.

"Мы убеждены, что все правительство должно уйти в отставку, для этого действительно нужно 150 подписей. Мы обратились к председателю Верховной Рады господину Разумкову, однако он блокирует выдачу нам подписных листов. Но мы их все-таки получим, сделаем все, чтобы эти подписи собрать", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українськi Новини, по заверению депутатов, во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова, который дольше всех возглавляет МВД.

Тем временем, в Раде хотят вызвать на ковер Авакова за Кагарлык и Бровары.