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03 июня 2020, среда, 10:44 164
Экономика 2020-06-03T10:46:05+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать, а евро подскочил. Курс валют на 3 июня

Доллар продолжает падать, а евро подскочил. Курс валют на 3 июня

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 июня на 1,42 коп. до 26,9115 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,03 коп. до 26,6591 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 7,34 коп. до 29,4530 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,52 коп. до 29,9982 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6591 26,9115 29,4530 29,9982 3,31 3,94
Максимальный 26,8000 27,3000 29,7200 30,4000 3,71 5,00
Минимальный 26,5000 26,7900 28,8000 29,6300 2,30 3,76

Как сообщали Українські Новини, эксперты сделали прогноз, что будет с курсом валюты в июне 2020 года, а также что может повлиять на курс валют в Украине в первый месяц лета.

Кроме того, эксперты сделали прогноз, что будет с курсом национальной валюты до 2023 года.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 июня, на 2,26 коп. до 26,7955 UAH/USD.

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