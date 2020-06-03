Дожди не отпускают Киев из своего пена. Прогноз погоды на четверг

Пока среда — 3 июня — оказалась дождливой и умеренно прохладной, 4 июня в Киеве синоптики обещают облачною погоду без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +14...+20 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем дождь, температура ночью и днем +3...+8 градусов.

В Моршине небольшой дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +17...+19 градусов.

В Трускавце небольшой дождь, температура ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, в Сумской области умеренный дождь; днем небольшой дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +14...+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, в Днепропетровской области небольшой, в Полтавской области умеренный дождь; днем дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +15...+21 градус.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Харьковской области небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +16...+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, только днем в Херсонской области небольшой, в Одесской и Николаевской областях умеренный дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, днем +16...+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +16...+21 градус.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19 градусов.

3 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18...+20 градусов, в районе Приморского +13 градусов, в районе Одессы +14 градусов, в Днепре возле Киева +14 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха в июне будет не выше 22 градусов.

Летом же будет аномально жарко. Одижаются потрясения в виде града и шквалов.