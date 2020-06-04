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04 июня 2020, четверг, 07:00 273 Инфографика
Экономика 2020-06-04T07:45:01+03:00
Українські Новини
В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу

В НБУ рассказали, по какому графику будут работать на Троицу

Елизавета Кесельман
НБУ, Троица, Национальный банк Украины, Троица-2020, график работы НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

Уже через три дня в Украине отмечают День Святой Троицы, благодаря которому украинцев ждет дополнительный выходной. В Национальном банке Украины напомнили, как будет работать банковская система в эти дни. Об этом сообщила пресс-служба финансовой структуры, передают Українські Новини.

В НБУ сообщили, что банковская система будет работать в соответствии с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине. Если праздничный день приходится на выходной, то он переносится на следующий день после праздничного или нерабочего.

Поэтому, согласно сообщению, 8 июня, в понедельник, банковская система в Украине не будет работать.

График работы НБУ в 2020. Фото: Facebook Национальный банк УкраиныГрафик работы НБУ в 2020. Фото: Facebook Национальный банк Украины

Как сообщали Українські Новини, ранее мы рассказали, сколько выходных ожидают украинцев в июне 2020 года. 

Кроме того, метеорологи сделали "контрастный" прогноз на лето – ожидается аномальная жара с катаклизмами.

Также Ульяна Супрун рассказала о простых правилах приготовления шашлыка на природе в предверии июньских праздников и длинных выходных. 

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